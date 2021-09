LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2021 in DIRETTA: Italia presente in massa nel gruppo di testa! (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.23 Moolman-Pasio prova ad accelerare! La sudafricana sfrutta un risciacquo per dare una bella strappata! Bordata che mette in difficoltà anche Longo Borghini che è rimasta leggermente indietro. 15.21 Anna van der Breggen in coda al gruppo dopo aver lavorato tantissimo per le compagne. Al suo ultimo Mondiale si sta sacrificando umilmente per le compagne questa campionessa straordinaria. 15.19 Le olandesi stanno facendo sfogare le altre nazionali dopo le drenate di Van Vleuten e Brand fatte in precedenza. 15.18 Vollering è riuscita a rientrare grazie ad un ritmo che si è calmierato del gruppo. 15.17 Corridori all’attacco del muro del Veeweidestraat, l’ultimo per quanto riguarda il circuito delle Fiandre. 15.15 Italia al completo fra le 45 atlete che sono ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.23 Moolman-Pasio prova ad accelerare! La sudafricana sfrutta un risciacquo per dare una bella strappata! Bordata che mette in difficoltà anche Longo Borghini che è rimasta leggermente indietro. 15.21 Anna van der Breggen in coda aldopo aver lavorato tantissimo per le compagne. Al suo ultimo Mondiale si sta sacrificando umilmente per le compagne questa campionessa straordinaria. 15.19 Le olandesi stanno facendo sfogare le altre nazionali dopo le drenate di Van Vleuten e Brand fatte in precedenza. 15.18 Vollering è riuscita a rientrare grazie ad un ritmo che si è calmierato del. 15.17 Corridori all’attacco del muro del Veeweidestraat, l’ultimo per quanto riguarda il circuito delle Fiandre. 15.15al completo fra le 45 atlete che sono ...

