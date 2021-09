LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2021 in DIRETTA: immobilismo in attesa dell’Olanda (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.43 Grandissimo entusiasmo nel passaggio dal centro abitato di Ufthang. Atmosfera magica quella che si respira in Belgio per il passaggio dei Mondiali di Ciclismo. 14.40 Nuova Zelanda che schiera solo quattro atlete in questo Campionato del Mondo e decide di lanciare in fuga Drummond per poi lavorare per Fisher-Black che dovrebbe essere la più competitiva del lotto. 14.38 Addirittura 50 secondi il vantaggio di Drummond nei confronti del gruppo che si è praticamente bloccato. 14.36 La corsa si è un po’ ibernata negli ultimi minuti: c’è attesa per quello che faranno le olandesi e le altre nazionali non osano prendere in mano l’iniziativa prima delle “Orange”. 14.34 80 chilometri alla conclusione: Drummond ha 25 secondi di vantaggio nei confronti del ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.43 Grandissimo entusiasmo nel passaggio dal centro abitato di Ufthang. Atmosfera magica quella che si respira in Belgio per il passaggio deidi. 14.40 Nuova Zelanda che schiera solo quattro atlete in questo Campionato del Mondo e decide di lanciare in fuga Drummond per poi lavorare per Fisher-Black che dovrebbe essere la più competitiva del lotto. 14.38 Addirittura 50 secondi il vantaggio di Drummond nei confronti del gruppo che si è praticamente bloccato. 14.36 La corsa si è un po’ ibernata negli ultimi minuti: c’èper quello che faranno le olandesi e le altre nazionali non osano prendere in mano l’iniziativa prima delle “Orange”. 14.34 80 chilometri alla conclusione: Drummond ha 25 secondi di vantaggio nei confronti del ...

