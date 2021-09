LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2021 in DIRETTA: gruppo compatto, Italia presente fra le migliori! (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.54 Moskesstraat è uno dei muri più impegnativi: 550 metri con punte al 18% e con tratto in pavé. Ancora problemi per Vollering nel cambio: l’olandese scende ancora dalla bicicletta. 14.52 A meno di 70 chilometri dall’arrivo, l’Italia è ancora compatta in gruppo, nonostante le difficoltà altimetriche. 14.50 Superba Vollering! Rientra nel gruppo con una facilità di pedalata ed una semplicità disarmante! Anche questa pedina sarà fondamentale per l’Olanda. 14.49 Pendenze che arrivano al 17% e c’è un salto di catena per l’olandese Vollering. 14.47 Comincia per il plotone ormai compatto il muro di Smeysberg. 14.45 gruppo che accelera nuovamente e si riporta vicinissimo a Drummond. 14.43 Grandissimo entusiasmo nel passaggio dal ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.54 Moskesstraat è uno dei muri più impegnativi: 550 metri con punte al 18% e con tratto in pavé. Ancora problemi per Vollering nel cambio: l’olandese scende ancora dalla bicicletta. 14.52 A meno di 70 chilometri dall’arrivo, l’è ancora compatta in, nonostante le difficoltà altimetriche. 14.50 Superba Vollering! Rientra nelcon una facilità di pedalata ed una semplicità disarmante! Anche questa pedina sarà fondamentale per l’Olanda. 14.49 Pendenze che arrivano al 17% e c’è un salto di catena per l’olandese Vollering. 14.47 Comincia per il plotone ormaiil muro di Smeysberg. 14.45che accelera nuovamente e si riporta vicinissimo a Drummond. 14.43 Grandissimo entusiasmo nel passaggio dal ...

