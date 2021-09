LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2021 in DIRETTA: ELISA BALSAMO CAMPIONESSA DEL MONDO!! VOLATA MAESTOSA DAVANTI A VOS!! (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.45 La nostra DIRETTA LIVE della prova élite femminile dei Mondiali di Ciclismo 2021 finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per commenti su un’Italia che sale ancora una volta in cima al globo. Un caro saluto e a presto! 16.44 Questa la classifica finale della prova élite femminile. L’Italia è sul tetto del mondo: 1 BALSAMO ELISA Italy 600 200 3:52:27 2 VOS Marianne Netherlands 475 170 ,, 3 NIEWIADOMA Katarzyna Poland 400 140 0:01 4 VAS Kata Blanka Hungary 325 130 ,, 5 SIERRA Arlenis Cuba 275 120 ,, 6 JACKSON Alison Canada 225 110 ,, 7 VOLLERING Demi Netherlands 175 100 ,, 8 LUDWIG Cecilie Uttrup Denmark 150 90 ,, 9 BRENNAUER Lisa Germany ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.45 La nostradella prova élitedeidifinisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per commenti su un’Italia che sale ancora una volta in cima al globo. Un caro saluto e a presto! 16.44 Questa la classifica finale della prova élite. L’Italia è sul tetto del mondo: 1Italy 600 200 3:52:27 2 VOS Marianne Netherlands 475 170 ,, 3 NIEWIADOMA Katarzyna Poland 400 140 0:01 4 VAS Kata Blanka Hungary 325 130 ,, 5 SIERRA Arlenis Cuba 275 120 ,, 6 JACKSON Alison Canada 225 110 ,, 7 VOLLERING Demi Netherlands 175 100 ,, 8 LUDWIG Cecilie Uttrup Denmark 150 90 ,, 9 BRENNAUER Lisa Germany ...

Advertising

paoloigna1 : Chi ha visto la gara può dire che è stata una vittoria di squadra, Ogni azzurra è stata perfetta nella vittoria di… - infoitsport : LIVE Ciclismo femminile, Mondiali juniores 2021 in DIRETTA: sfida Backstedt e Schmid per l'oro - infoitsport : LIVE Ciclismo femminile, Mondiali juniores 2021 in DIRETTA: Zoe Backstedt nuova maglia iridata! Ciabocco nona e mig… - infoitsport : LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2021 in DIRETTA: l'Italia rimane fra le migliori ed è in lotta per le medaglie! - zazoomblog : LIVE Ciclismo femminile Mondiali 2021 in DIRETTA: immobilismo in attesa dell’Olanda - #Ciclismo #femminile… -