LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2021 in DIRETTA: diversi attacchi, l’Italia c’è! (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.43 Anche Maria Giulia Confalonieri davanti, subito dietro Elisa Balsamo. 15.42 Ritmo basso per Anna van der Breggen che ha già esaurito il suo lavoro. 15.41 Van Dijk aumenta l’andatura!! Marta Bastianelli incollata alla sua ruota! 15.40 Perfetta l’Italia fin qua dal punto di vista tattico: Longo Borghini si sta gestendo perfettamente e prova ad inserirsi nei gruppi migliori. 15.38 Sei atlete si sganciano dal drappello dietro! C’era Longo Borghini, ma Brennauer chiude! 15.37 Terza accelerazione di Annemiek Van Vleuten!! 15.36 Chiuso il tentativo di queste due atlete, si fa vedere davanti una grande Marta Bastianelli in grande spolvero! 15.35 Brand tira da dietro, continua la collaborazione tra la danese Ludwig e la svizzera Frei. 15.34 Tratto molto ondulato con diverse curve che favorisce i ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.43 Anche Maria Giulia Confalonieri davanti, subito dietro Elisa Balsamo. 15.42 Ritmo basso per Anna van der Breggen che ha già esaurito il suo lavoro. 15.41 Van Dijk aumenta l’andatura!! Marta Bastianelli incollata alla sua ruota! 15.40 Perfettafin qua dal punto di vista tattico: Longo Borghini si sta gestendo perfettamente e prova ad inserirsi nei gruppi migliori. 15.38 Sei atlete si sganciano dal drappello dietro! C’era Longo Borghini, ma Brennauer chiude! 15.37 Terza accelerazione di Annemiek Van Vleuten!! 15.36 Chiuso il tentativo di queste due atlete, si fa vedere davanti una grande Marta Bastianelli in grande spolvero! 15.35 Brand tira da dietro, continua la collaborazione tra la danese Ludwig e la svizzera Frei. 15.34 Tratto molto ondulato con diverse curve che favorisce i ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ciclismo femminile Mondiali 2021 in DIRETTA: immobilismo in attesa dell’Olanda - #Ciclismo #femminile… - infoitsport : DIRETTA prova in linea donne Elite, Mondiali ciclismo 2021: aggiornamenti e RISULTATO LIVE - infoitsport : DIRETTA prova in linea donne junior, Mondiali ciclismo 2021: aggiornamenti e RISULTATO LIVE - zazoomblog : LIVE Ciclismo femminile Mondiali 2021 in DIRETTA: Elisa Longo Borghini e Marta Bastianelli sfidano la corazzata ola… - zazoomblog : LIVE Ciclismo femminile Mondiali 2021 in DIRETTA: parte la gara! - #Ciclismo #femminile #Mondiali -