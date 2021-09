L’Italia porta la bellezza all’Expo

Leggi su udine20

(Di sabato 25 settembre 2021) Launisce le persone: è questo il tema scelto per il padiglione italiano2020 di Dubai. Evento che, pur mantenendo il nome 2020, si svolgerà nel 2021, con l’inaugurazione fissata per il primo ottobre, e proseguirà fino al 31 marzo 2022. Un rinvio inevitabile per la prima Esposizione Universale prevista in un Paese arabo, che consentirà ancora di più alle imprese italiane di cogliere le opportunità di business in una fase di ripresa economica, dopo la crisi legata alla pandemia globale. EXPO DUBAI: L’EVENTO Expo Dubai parlerà di opportunità, mobilità e sostenibilità. Duecento i Paesi partecipanti, che presenteranno al mondo il meglio delle loro idee e progetti innovativi. In particolare sono gli scafi di tre barche rovesciate, una bianca, una rossa e una verde, a rappresentare il Padiglione Italia. Con il tema del mare Carlo Ratti, ...