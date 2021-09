L'Iss: 'Da agosto una forte diminuzione dell'incidenza dei contagi nella fascia 12 - 19 anni' (Di sabato 25 settembre 2021) Un importante segnale di responsabilità mostrata dai dati sui contagi nei più giovani, che in molti casi non sono neanche sottoposti ai vaccini. La speranza è che questo trend possa proseguire. "A ... Leggi su globalist (Di sabato 25 settembre 2021) Un importante segnale di responsabilità mostrata dai dati suinei più giovani, che in molti casi non sono neanche sottoposti ai vaccini. La speranza è che questo trend possa proseguire. "A ...

Advertising

Open_gol : La fascia 12-19 anni sta invece beneficiando degli effetti dell’immunizzazione: da inizio agosto si è osservata «un… - globalistIT : - 539th : @_solo_ros_ @paolinojper @AndreaM16941698 @Clamo2003 Nei bollettini ISS si distingue tra vaccinati e non vaccinati.… - zazoomblog : Iss: Calo continuo dei contagi da inizio agosto fra gli Over 80 i ricoverati non vaccinati sono 9 su 10 -… - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Iss: «Calo continuo dei contagi da inizio agosto, fra gli Over 80 i ricoverati non vaccinati sono 9 su 10» https://t.co… -