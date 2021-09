Lingua italiana, la Crusca bastona la Murgia: “Meglio il maschile plurale che schwa e asterisco” (Di sabato 25 settembre 2021) “Dobbiamo serenamente prenderne atto, consci del fatto che sesso biologico e identità di genere sono cose diverse dal genere grammaticale”. Con questa “sentenza” l’Accademia della Crusca mette la parola fine alla questione: asterisco o schwa (“e” capolvolta)? Meglio il maschile plurale. La secolare istituzione fiorentina incaricata di custodire il ‘tesoro’ della Lingua italiana interviene dopo molte sollecitazioni sui temi legati al genere: in particolare sull’uso dell’asterisco, dello schwa o di altri segni che ‘opacizzano’ le desinenze maschili e femminili. Un uso promosso e sollecitato dalla scrittrice Michela Murgia e dalla sua “neo Lingua”. La Crusca: “Niente ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 settembre 2021) “Dobbiamo serenamente prenderne atto, consci del fatto che sesso biologico e identità di genere sono cose diverse dal genere grammaticale”. Con questa “sentenza” l’Accademia dellamette la parola fine alla questione:(“e” capolvolta)?il. La secolare istituzione fiorentina incaricata di custodire il ‘tesoro’ dellainterviene dopo molte sollecitazioni sui temi legati al genere: in particolare sull’uso dell’, delloo di altri segni che ‘opacizzano’ le desinenze maschili e femminili. Un uso promosso e sollecitato dalla scrittrice Michelae dalla sua “neo”. La: “Niente ...

Ultime Notizie dalla rete : Lingua italiana Storia. Svelate finalmente le origini degli Etruschi grazie all'esame del DNA ... la persistenza di una lingua etrusca non indoeuropea in Etruria, spiegano i ricercatori nell'...invece identificato antenati dell'Europa settentrionale che si sono diffusi in tutta la penisola italiana ...

Storia. Svelate finalmente le origini degli Etruschi grazie all'esame del DNA Una ricerca internazionale ha appurato la natura italica degli Etruschi, escludendo un loro arrivo “recente” dalle regioni orientali. Resta però il mistero della lingua che non ha matrice indoeuropea.

