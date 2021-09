Liga, clamoroso Atletico Madrid: sconfitto dall'Alavès! (Di sabato 25 settembre 2021) VITORIA - GASTEIZ (Spagna) - La 7ª giornata della Liga prende il via dallo stadio Mendizorrotza di Vitoria - Gasteiz dove il Deportivo Alavès , penultimo in classifica, ha battuto per 1 - 0 l' ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 25 settembre 2021) VITORIA - GASTEIZ (Spagna) - La 7ª giornata dellaprende il viao stadio Mendizorrotza di Vitoria - Gasteiz dove il Deportivo Alavès , penultimo in classifica, ha battuto per 1 - 0 l' ...

Ultime Notizie dalla rete : Liga clamoroso Liga, clamoroso Atletico Madrid: sconfitto dall'Alavès! VITORIA - GASTEIZ (Spagna) - La 7ª giornata della Liga prende il via dallo stadio Mendizorrotza di Vitoria - Gasteiz dove il Deportivo Alavès , penultimo in classifica, ha battuto per 1 - 0 l' Atletico Madrid . Padroni di casa che sbloccano subito (4'...

Liga, il Barcellona non si sblocca: 0-0 a Cadice ROMA - Nella giornata conclusiva del sesto turno di Liga, il Barcellona si salva sul campo del Cadice, rischiando più volte il clamoroso ko. Uno 0-0 che alla fine sta stretto per i padroni di casa, ri ...

