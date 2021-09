Liga 2021/2022: il Real Madrid sbatte sul Villarreal, Emery strappa un punto ad Ancelotti (Di sabato 25 settembre 2021) Il Real Madrid sbatte sul VillarReal e al Bernabeu è soltanto 0-0 nel match della settima giornata di Liga 2021/2022. Una partita entusiasmante e giocata a ritmi alti, in cui è mancato soltanto il gol da una parte e dall’altra. I ragazzi di Ancelotti, a ogni modo, restano imbattuti e si portano a 17 punti dopo sette partite al momento in testa alla classifica in attesa del Siviglia che potrà agganciarli. Pareggite acuta per Emery: sono zero le sconfitte, è vero, ma a fronte di una sola vittoria e di cinque segni X (una partita da recuperare). Nel primo tempo l’occasione più importante è per gli ospiti che con Danjuma sfiorano il vantaggio, ma Courtois è eccezionale. Proteste dei blancos per l’atterramento di Nacho a dieci minuti ... Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) Ilsul Villare al Bernabeu è soltanto 0-0 nel match della settima giornata di. Una partita entusiasmante e giocata a ritmi alti, in cui è mancato soltanto il gol da una parte e dall’altra. I ragazzi di, a ogni modo, restano imbattuti e si portano a 17 punti dopo sette partite al momento in testa alla classifica in attesa del Siviglia che potrà agganciarli. Pareggite acuta per: sono zero le sconfitte, è vero, ma a fronte di una sola vittoria e di cinque segni X (una partita da recuperare). Nel primo tempo l’occasione più importante è per gli ospiti che con Danjuma sfiorano il vantaggio, ma Courtois è eccezionale. Proteste dei blancos per l’atterramento di Nacho a dieci minuti ...

Ultime Notizie dalla rete : Liga 2021 Real Madrid - Villarreal 0 - 0: dove vedere la diretta live e risultato La partita Real Madrid - Villarreal del 25 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 7a giornata della Liga MADRID - Oggi, sabato 25 settembre , alle ore 21:00, si ...

Formazioni ufficiali Real Madrid - Villarreal: Liga 2021/2022 Le formazioni ufficiali di Real Madrid - Villarreal, match della settima giornata di Liga 2021/2022. Impegno ostico per la capolista, che riceve la corazzata di Emery, vincitrice dell'Europa League lo scorso anno. Entrambe le squadre sono ancora imbattute in stagione, ma i blancos ...

