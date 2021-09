Letta si fida di Renzi? Forse meglio spegnere la tv e optare per un bagno di realtà (Di sabato 25 settembre 2021) La godibile uscita di Enrico Letta: “Sono sinceramente grato a Renzi e a Italia Viva che sostiene la mia candidatura, e io mi fido di Renzi”, fatta mentre è ancora intento a leccarsi la ferita causata dal coltello conficcatogli nella schiena che lo fece politicamente stramazzare, ricorda uno dei mitici personaggi di Jacovitti, precisamente l’uomo col cappello che, con una spada infilata nelle reni ed un salame in mano diceva: “non mi fa mica male”. Perché questa uscita? Quando in analisi si parla di ‘godimento’ non si fa riferimento né al piacere né alla felicità. Il godimento, marcatemene vistoso nel soggetto masochista ma non solo, sottende quella modalità coattiva che porta il soggetto a ripetere, all’apparenza in modo convinto e spensierato, quelle azioni o scelte che lo hanno condotto ad una impasse, spesso rovinosa. Ponendo come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) La godibile uscita di Enrico: “Sono sinceramente grato ae a Italia Viva che sostiene la mia candidatura, e io mi fido di”, fatta mentre è ancora intento a leccarsi la ferita causata dal coltello conficcatogli nella schiena che lo fece politicamente stramazzare, ricorda uno dei mitici personaggi di Jacovitti, precisamente l’uomo col cappello che, con una spada infilata nelle reni ed un salame in mano diceva: “non mi fa mica male”. Perché questa uscita? Quando in analisi si parla di ‘godimento’ non si fa riferimento né al piacere né alla felicità. Il godimento, marcatemene vistoso nel soggetto masochista ma non solo, sottende quella modalità coattiva che porta il soggetto a ripetere, all’apparenza in modo convinto e spensierato, quelle azioni o scelte che lo hanno condotto ad una impasse, spesso rovinosa. Ponendo come ...

