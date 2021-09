Lega | Morisi arroccato a Mantova | anche i social in attesa di voto amministrative

(Di sabato 25 settembre 2021) Sta lì, nella sua città. L’ufficio della sua società informatica è a due passi dalla redazione della Gazzetta di. Luca, ormai ex capo della comunicazione sul web di Salvini, chi lo conosce, lo descrivein casa, indegli eventi. Nessuna risposta al telefono, nessuna novità dopo la lettera di commiato dai parlamentari della, che da tempo non hanno più sul loro cellulare le indicazioni sui post del leader da rilanciare, chestesso ha appena confezionato e già fatto deflagrare sulla rete. Certo, qualche deputato respira: “Era una fatica stare sempre dietro alle richieste, dovevamo postare ogni due e tre…”. Ma pochi credono che dietro l’uscita, probabilmente solo temporaneo, dalla porta della war room della Bestia, la ...

Adnkronos : #Lega, Luca Morisi lascia la guida dei canali social. - fattoquotidiano : Di vittime, politicamente, ne hanno già mietute due. Entrambe eccellenti. Prima Claudio Durigon e adesso Luca Moris… - ilfoglio_it : Luca #Morisi, il responsabile social della Lega, lascia l'incarico. Uomo di fiducia di Salvini, amico, inventore de… - ultimenews24 : Sta lì, nella sua città. L'ufficio della sua società informatica è a due passi dalla redazione della Gazzetta di Ma… - giuliocavalli : Con l’addio di Luca Morisi, guru della comunicazione della Lega, Matteo Salvini è sempre più solo: l’indice di grad… -

... nessuna novità dopo la lettera di commiato dai parlamentari della, che da tempo non hanno più sul loro cellulare le indicazioni sui post del leader da rilanciare, chestesso ha appena ...... ma di certo l'abbandono di Luca, capo della comunicazione sul web di Salvini e della, potrebbe essere un brutto colpo. Il dimissionarioper adesso non ha voluto rispondere al ...Sta lì, nella sua città. L'ufficio della sua società informatica è a due passi dalla redazione della Gazzetta di Mantova. Luca Morisi, ormai ex capo della comunicazione sul web di Salvini, chi lo cono ...Dietro l'addio di Morisi c'è forse un altro tentativo trasformista di Salvini che vuole passare dalle felpe alle cravatte ...