Le ultimissime sulle probabili formazioni di Chelsea-Manchester City

(Di sabato 25 settembre 2021) Il big match della sesta giornata di Premier League si disputerà oggi alle ore 13:30, lo Stamford Bridge di Londra sarà teatro della partita tra. Tuchel contro Guardiola, in una sfida dal sapore speciale. I Blues recuperano Mendy, che tornerà tra i pali. Dubbio a centrocampo tra Kovacic e Kanté. In avanti confermati Mount e Havertz alle spalle di Lukaku. Nelmancheranno diversi giocatori (Stones, Laporte, Rodri, Zinchenko e Gündogan). Dubbio in attacco tra Ferran Torres e Sterling.(3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azplicueta, Jorginho, Kanté, Alonso; Havertz, Mount; Lukaku....

Advertising

zazoomblog : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Atalanta - #ultimissime #sulle #probabili - zazoomblog : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Hellas Verona - #ultimissime #sulle #probabili… - zazoomblog : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Udinese - #ultimissime #sulle #probabili - zazoomblog : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Torino-Lazio - #ultimissime #sulle #probabili - infoitsport : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cagliari-Empoli -

Ultime Notizie dalla rete : ultimissime sulle

alfredopedulla.com

A CMIT TV, con Fabrizio Pastore, parliamo del derby della Capitale. Ecco la probabile formazione della Roma di MourinhoPer seguire e interagire in DIRETTAultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!Nella mail va ricompresa una breve relazionecaratteristiche dell'opera. Tutte le opere pervenute saranno trattenute dall'azienda con il consenso automatico dell'artista, allo scopo di ...L'Inter riprende l'inseguimento al Napoli capolista e lo fa a San Siro contro l'Atalanta, sabato pomeriggio: una sfida, questa, che in passato ha regalato emozioni e spettacolo in campo. Giusto il te ...Aumentare gli sforzi per porre fine all'apolidia in Europa è stato il tema centrale degli eventi organizzati a Strasburgo da CDCJ, CoE e UNHCR.