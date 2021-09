Le sfide burocratiche di Spaceship

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : sfide burocratiche

Il Sussidiario.net

E' una delleche si trova davanti l'organizzazione sanitaria: permettere a tutti i medici di ... Non è facile, ci sono sempre più difficoltàe sociali ma soprattutto è sempre più ...In primo luogo, sono sempre stati uffici preposti a svolgere attivitàe amministrative ... Ma se vogliamo essere all'altezza delledel Pnrr il 2022 deve aprirsi con un'efficace rete ...Il processo di trasformazione della sanità è in atto da anni: dalla normativa sul fascicolo sanitario elettronico all'affermarsi della telemedicina, ora la sfida è usare bene i fondi del Pnrr ...A Buonalbergo la sfida per le prossime elezioni comunali del 3 e 4 ottobre prossimi vede in campo tre candidati. Si tratta del sindaco uscente, Michelantonio Panarese, a capo della lista La Svola 2021 ...