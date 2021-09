Le Giornate Europee del Patrimonio (Di sabato 25 settembre 2021) di Monica De Santis E’ stata presentata ieri mattina presso la Soprintendenza di Salerno in via Tasso 46 il programma del 2021. Tra gli appuntamenti inseriti nel ricco programma, segnaliamo quello di domenica 26 settembre alle ore 10,30 presso la Chiesa Santa Maria de Lama. L’evento programmato dalla Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino in collaborazione con il Comune di Salerno, il Touring Club di Salerno, l’Ordine dei Medici di Salerno, l’Associazione culturale FIDAPA sez. di Salerno, il Centro Contemporaneo delle Arti con sedi a Vallo della Lucania e Brera-Milano e con il Conservatorio di Musica “G. Martucci” di Salerno – rientra tra le attività che la Soprintendenza di Salerno e Avellino, il Comune di Salerno, l’Università degli Studi di Salerno e l’Ordine dei Medici di Salerno organizzano per la candidatura della Scuola Medica Salernitana quale Patrimonio ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 25 settembre 2021) di Monica De Santis E’ stata presentata ieri mattina presso la Soprintendenza di Salerno in via Tasso 46 il programma del 2021. Tra gli appuntamenti inseriti nel ricco programma, segnaliamo quello di domenica 26 settembre alle ore 10,30 presso la Chiesa Santa Maria de Lama. L’evento programmato dalla Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino in collaborazione con il Comune di Salerno, il Touring Club di Salerno, l’Ordine dei Medici di Salerno, l’Associazione culturale FIDAPA sez. di Salerno, il Centro Contemporaneo delle Arti con sedi a Vallo della Lucania e Brera-Milano e con il Conservatorio di Musica “G. Martucci” di Salerno – rientra tra le attività che la Soprintendenza di Salerno e Avellino, il Comune di Salerno, l’Università degli Studi di Salerno e l’Ordine dei Medici di Salerno organizzano per la candidatura della Scuola Medica Salernitana quale...

FranceenItalie : #GEP2021 In occasione delle Giornate europee del Patrimonio vi apriamo in anteprima le porte di #PalazzoFarnese !… - ParcoColosseo : #GEP2021 ???? #TUTTIinclusi ?? Domenica #26settembre ?14.30 - 17.30 apertura straordinaria della Curia Iulia nel F… - MiC_Italia : #Cultura, il 25 e il 26 settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio: un fine settimana di iniziative speci… - BKNY_USA : RT @YourAbruzzo: Domani e domenica si celebrano le Giornate Europee del Patrimonio 2021. Visite guidate e iniziative digitali saranno organ… - jblasa : Balenando in Burrasca Reading Festival riparte da Locri per le Giornate Europee del Patrimonio #balenando… -