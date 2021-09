"Le figlie di Laura Ziliani pensavano solo ai soldi": i sospetti della nonna (Di sabato 25 settembre 2021) Un “trio criminale” un po’ sgangherato, per la quantità di indizi che è riuscito a seminarsi alle spalle. Così potrebbero essere definiti i presunti assassini di Laura Ziliani, le due figlie e il fidanzato della maggiore, arrestati con l’accusa di aver ucciso la donna. La nonna Marisa Cinelli, madre della vittima, al Corriere della Sera spiega i suoi sospetti, condivisi anche da parroco, sindaco del paese e vicina di casa. “Io ho sempre avuto l’impressione che tutti e tre fossero troppo attaccati al denaro. Mirto gestisce gli averi della famiglia Zani-Ziliani come fossero i suoi... Lui e sua madre si occupano degli appartamenti di mia figlia, al punto che lei dopo la scomparsa avrebbe contattato qualche affittuaria ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 25 settembre 2021) Un “trio criminale” un po’ sgangherato, per la quantità di indizi che è riuscito a seminarsi alle spalle. Così potrebbero essere definiti i presunti assassini di, le duee il fidanzatomaggiore, arrestati con l’accusa di aver ucciso la donna. LaMarisa Cinelli, madrevittima, al CorriereSera spiega i suoi, condivisi anche da parroco, sindaco del paese e vicina di casa. “Io ho sempre avuto l’impressione che tutti e tre fossero troppo attaccati al denaro. Mirto gestisce gli averifamiglia Zani-come fossero i suoi... Lui e sua madre si occupano degli appartamenti di mia figlia, al punto che lei dopo la scomparsa avrebbe contattato qualche affittuaria ...

