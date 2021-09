Le elezioni e la selezione naturale. Un confronto Italia-Germania (Di sabato 25 settembre 2021) Una delle funzioni della democrazia è quella di dare ai cittadini l’illusione che essi possano scegliere i propri rappresentanti. In Paesi governati da un regime, come ad esempio la Corea del Nord, tale illusione non fa parte del menù. La varietà di scelta a disposizione dell’elettorato varia a seconda dei Paesi: si passa da un minimo di due partiti negli Usa o nel Regno Unito, ad un numero compreso tra i 4-6 in Germania, a un numero caratterizzato da media e varianza più elevate, indovinate dove… È vero, d’altra parte, che i cittadini hanno l’impressione che votare per un partito o per l’altro sia la stessa cosa. Tanto varrebbe avere un solo partito come in Cina, no? La domanda che ci poniamo è se tale impressione sia fondata o meno. Per rispondere, ricorrerò alla biologia. La teoria della selezione naturale, proposta da Charles ... Leggi su formiche (Di sabato 25 settembre 2021) Una delle funzioni della democrazia è quella di dare ai cittadini l’illusione che essi possano scegliere i propri rappresentanti. In Paesi governati da un regime, come ad esempio la Corea del Nord, tale illusione non fa parte del menù. La varietà di scelta a disposizione dell’elettorato varia a seconda dei Paesi: si passa da un minimo di due partiti negli Usa o nel Regno Unito, ad un numero compreso tra i 4-6 in, a un numero caratterizzato da media e varianza più elevate, indovinate dove… È vero, d’altra parte, che i cittadini hanno l’impressione che votare per un partito o per l’altro sia la stessa cosa. Tanto varrebbe avere un solo partito come in Cina, no? La domanda che ci poniamo è se tale impressione sia fondata o meno. Per rispondere, ricorrerò alla biologia. La teoria della, proposta da Charles ...

Clarembaldo : @raphaelangellll Raphael, mi riferivo in realtà alla grossa presenza 'grillina' alle Camere, che, anche per modalit… - MattiaWaTardis : Insomma, non facciamo elezioni ma una selezione del personale.... -