Laver Cup 2021 | Zverev piega Isner | Europa-Mondo 7-1

Nel sesto incontro della Laver Cup 2021 di tennis, il secondo dal valore di 2 punti, il tedesco Alexander Zverev piega lo statunitense John Isner dopo una battaglia di due ore e venti minuti con lo score di 7-6 (5) 6-7 (6) 10-5 e porta l'Europa sul 7-1 quando restano 16 punti in palio nella manifestazione. Nel primo set dominano i servizi tanto che, non solo non si registrano palle break, ma nessun game arriva ai vantaggi. La naturale conclusione è al tie break: Zverev allunga sul 5-3, Isner rientra sul 5-5, ma al primo set point il tedesco incamera il parziale sul 7-6 (5) dopo 53 minuti. La seconda partita vede per la prima volta un game arrivare ai vantaggi, il quarto, ma le prime palle break giungono nel settimo gioco. Isner ne ...

