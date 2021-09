Laver Cup 2021: l’Europa inizia la seconda giornata avanti 3-1. Debuttano Medvedev, Tsitsipas e Kyrgios (Di sabato 25 settembre 2021) Torna in campo la Laver Cup: al TD Garden di Boston la seconda giornata prenderà il via alle 19:00 italiane, con l’Europa che si trova avanti per 3-1 sul Resto del Mondo dopo le vittorie di ieri, in singolare, di Casper Ruud, Matteo Berrettini e Andrey Rublev. Il norvegese, l’italiano e il russo hanno superato Reilly Opelka, Felix Auger-Aliassime e Diego Schwartzman: dopo le sconfitte dell’americano, del canadese e dell’argentino è poi arrivato il primo punto dal doppio, portato a casa dal duo a tinte USA-Canada formato da John Isner e Denis Shapovalov contro Berrettini e il tedesco Alexander Zverev. E’ il giorno del debutto di Stefanos Tsitsipas, che sarà opposto all’australiano Nick Kyrgios, il quale ha pubblicamente dichiarato di trovarsi bene in questo genere di ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) Torna in campo laCup: al TD Garden di Boston laprenderà il via alle 19:00 italiane, conche si trovaper 3-1 sul Resto del Mondo dopo le vittorie di ieri, in singolare, di Casper Ruud, Matteo Berrettini e Andrey Rublev. Il norvegese, l’italiano e il russo hanno superato Reilly Opelka, Felix Auger-Aliassime e Diego Schwartzman: dopo le sconfitte dell’americano, del canadese e dell’argentino è poi arrivato il primo punto dal doppio, portato a casa dal duo a tinte USA-Canada formato da John Isner e Denis Shapovalov contro Berrettini e il tedesco Alexander Zverev. E’ il giorno del debutto di Stefanos, che sarà opposto all’australiano Nick, il quale ha pubblicamente dichiarato di trovarsi bene in questo genere di ...

Advertising

Eurosport_IT : Quando vinci in rimonta al tuo esordio in Laver Cup ???????? #EurosportTENNIS | #LaverCup | #Berrettini - Eurosport_IT : BERRETTINI IN RIMONTA ???????? Ribaltato Auger-Aliassime al super tie-break all'esordio assoluto in Laver Cup, Europa… - Gazzetta_it : Berrettini show in #LaverCup: Auger Aliassime cede dopo tre ore - sportface2016 : #LaverCup 2021: #Berrettini e #Zverev sconfitti in doppio, #TeamEurope chiude la prima giornata sul 3-1 - nanaonweb : RT @Eurosport_IT: BERRETTINI IN RIMONTA ???????? Ribaltato Auger-Aliassime al super tie-break all'esordio assoluto in Laver Cup, Europa avanti… -