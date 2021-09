Laver Cup 2021: Berrettini sconfitto in doppio insieme a Zverev. Europa avanti 3-1 dopo la prima giornata (Di sabato 25 settembre 2021) La prima giornata della Laver Cup 2021 si chiude con l’Europa avanti per 3-1 sul Resto del Mondo. Non è riuscito il poker alla squadra capitanata da Bjorn Borg, visto che il doppio composto da Matteo Berrettini ed Alexander Zverev è stato sconfitto i rimonta al super tie-break dalla coppia Denis Shapovalov/John Isner con il punteggio di 4-6 7-6 10-1 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. Manca, dunque, la doppietta Matteo Berrettini, con il romano che aveva vinto in precedenza il suo singolare contro Felix Auger-Aliassime al termine di una pazzesca battaglia, chiusa per 10-8 al super tie-break in favore dell’azzurro. Qualche rimpianto per il ko del doppio, dove nel ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) LadellaCupsi chiude con l’per 3-1 sul Resto del Mondo. Non è riuscito il poker alla squadra capitanata da Bjorn Borg, visto che ilcomposto da Matteoed Alexanderè statoi rimonta al super tie-break dalla coppia Denis Shapovalov/John Isner con il punteggio di 4-6 7-6 10-1un’ora e quaranta minuti di gioco. Manca, dunque, la doppietta Matteo, con il romano che aveva vinto in precedenza il suo singolare contro Felix Auger-Aliassime al termine di una pazzesca battaglia, chiusa per 10-8 al super tie-break in favore dell’azzurro. Qualche rimpianto per il ko del, dove nel ...

Advertising

Eurosport_IT : Quando vinci in rimonta al tuo esordio in Laver Cup ???????? #EurosportTENNIS | #LaverCup | #Berrettini - Eurosport_IT : BERRETTINI IN RIMONTA ???????? Ribaltato Auger-Aliassime al super tie-break all'esordio assoluto in Laver Cup, Europa… - Gazzetta_it : Berrettini show in #LaverCup: Auger Aliassime cede dopo tre ore - OA_Sport : Berrettini e Zverev cedono in doppio a Shapovalov/Isner. Europa avanti per 3-1 dopo la prima giornata della Laver C… - TennisWorldit : Laver Cup senza Federer, Djokovic e Nadal: il pensiero di Tony Godsick -