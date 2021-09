Lautaro Martinez: «Questo è il carattere dell’Inter. Champions? Vinciamo» (Di sabato 25 settembre 2021) Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Inter-Atalanta: le sue dichiarazioni Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Inter-Atalanta: le sue dichiarazioni PARTITA – «Loro sono una squadra forte e fisica, giocano bene nell’uno contro uno. Abbiamo avuto carattere perché abbiamo pareggiato una partita molto complicata. Abbiamo tirato fuori il nostro carattere, ancora una volta. Dobbiamo continuare così». Champions LEAGUE – «Dobbiamo vincere la prossima partita, cercare di fare il nostro e portare a casa la vittoria». GOL – «Non l’ho ancora rivisto, ma sono contento di continuare a lottare per questa maglia». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU INTERNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021)ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Inter-Atalanta: le sue dichiarazioniha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Inter-Atalanta: le sue dichiarazioni PARTITA – «Loro sono una squadra forte e fisica, giocano bene nell’uno contro uno. Abbiamo avutoperché abbiamo pareggiato una partita molto complicata. Abbiamo tirato fuori il nostro, ancora una volta. Dobbiamo continuare così».LEAGUE – «Dobbiamo vincere la prossima partita, cercare di fare il nostro e portare a casa la vittoria». GOL – «Non l’ho ancora rivisto, ma sono contento di continuare a lottare per questa maglia». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU INTERNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Lautaro Martinez Inter - Atalanta 2 - 2: Dimarco sbaglia rigore, annullata rete a Piccoli. Gol e highlights Pareggio ed emozioni tra Inter e Atalanta: a San Siro, tra gol, errori e Var, finisce 2 - 2. Ad aprire le danze è la rete di Lautaro Martinez dopo 5 minuti. I bergamaschi la ribaltano con Malinovskyi e Toloi sempre nel primo tempo. Nella ripresa il pareggio di Dzeko, poi nel finale Dimarco sbaglia un rigore e poco dopo il ...

Inter - Atalanta 2 - 2, le pagelle del match: Dimarco gioca bene, Malinovskyi top. Dzeko ci prova sino al 96'. BARELLA 7 Grande assist per Lautaro Martinez, grandi palle per i compagni. Uomo ovunque per Simone Inzaghi 44' st Satriano ng). BROZOVIC 6 Alterna buone cose a qualche errore. CALHANOGLU 5,5 Fa ...

Inter, è l'anno di Lautaro Martinez. Il Toro punta all'Olimpo dei nove d'Europa TUTTO mercato WEB Inter: Lautaro, col carattere pareggiato partita complicata MILANO, 25 SET - "Loro sono una squadra forte, una squadra fisica e li abbiamo affrontati tante volte ma credo che abbiamo avuto carattere. Abbiamo pareggiato una partita complicata e siamo riusciti a ...

Emozioni e gol a San Siro, Inter-Atalanta finisce 2-2 Tanto per cambiare è Barella che innesca l’azione vincente con uno splendido traversone in direzione di Lautaro Martinez: il ‘Torò è freddo, preciso e potente a battere Musso con una volèe di destro.

