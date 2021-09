Laura Ziliani, la nonna di Silvia e Paola: “Troppo attaccate al denaro. Il fidanzato gestiva gli averi di mia figlia come suoi, avevano litigato” (Di sabato 25 settembre 2021) Due sorelle che si trasformano in presunte assassine della mamma, con la regia del fidanzato di una che nascondeva pure una relazione con la seconda. Per chi indaga si tratta di un “trio criminale”. Così il gip del Tribunale di Brescia Alessandra Sabatucci definisce le sorelle Silvia e Paola Zani e Mirto Milani, compagno della maggiore e amante della minore. Tutti e tre arrestati e condotti in carcere nella mattina di venerdì 24 settembre con l’accusa di aver ucciso Laura Ziliani, l’ex vigilessa di Temù, 55 anni e vedova dal 2012. La donna era scomparsa l’8 maggio proprio a Temù in Alta Vallecamonica, e il cadavere è stato trovato esattamente tre mesi dopo, l’8 agosto sempre nel paese bresciano, nascosto tra la vegetazione vicino al fiume Oglio. Le ragazze, di 27 e 19 anni, sono due delle tre figlie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) Due sorelle che si trasformano in presunte assassine della mamma, con la regia deldi una che nascondeva pure una relazione con la seconda. Per chi indaga si tratta di un “trio criminale”. Così il gip del Tribunale di Brescia Alessandra Sabatucci definisce le sorelleZani e Mirto Milani, compagno della maggiore e amante della minore. Tutti e tre arrestati e condotti in carcere nella mattina di venerdì 24 settembre con l’accusa di aver ucciso, l’ex vigilessa di Temù, 55 anni e vedova dal 2012. La donna era scomparsa l’8 maggio proprio a Temù in Alta Vallecamonica, e il cadavere è stato trovato esattamente tre mesi dopo, l’8 agosto sempre nel paese bresciano, nascosto tra la vegetazione vicino al fiume Oglio. Le ragazze, di 27 e 19 anni, sono due delle tre figlie ...

