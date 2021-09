Laura Ziliani, gli indizi a carico delle figlie: telefoni resettati, l’ansiolitico a casa e il cadavere conservato (Di sabato 25 settembre 2021) Sono diversi gli elementi raccolti dalla Procura di Brescia che, dopo mesi di indagini, ha arrestato per omicidio volontario due figlie di Laura Ziliani e il fidanzato della maggiore. Leggi su corriere (Di sabato 25 settembre 2021) Sono diversi gli elementi raccolti dalla Procura di Brescia che, dopo mesi di indagini, ha arrestato per omicidio volontario duedie il fidanzato della maggiore.

Advertising

infoitinterno : 'Laura Ziliani ammazzata per l'eredità', le figlie cercavano come uccidere su internet - Gazzettino : #laura ziliani, arrestate due figlie e un fidanzato. Intercettazioni, bugie e depistaggi anche in tv - infoitinterno : Laura Ziliani, arrestate due figlie e un fidanzato. Intercettazioni, bugie e depistaggi anche in tv - LPincia : RT @ultimenotizie: Svolta nelle indagini sulla morte di Laura Ziliani, la ex vigilessa di #Temù. Questa mattina sono state arrestate dai CC… - CrHashtag : RT @GenCar5: Le sorelle Ziliani, arrestate (con il fidanzato di… entrambe) a Brescia per l’omicidio della madre Laura, sono le Pietro Maso… -