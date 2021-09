Laura Ziliani | chi sono le figlie arrestate

(Di sabato 25 settembre 2021) Silvia e Paolastateper l’omicidio della madre. “Erano due ragazze molto riservate, direi quasi scostanti” le descrive, così, parlando con l’Adnkronos la vicina di casa dell’ex vigilessa di 55 anni, scomparsa l’8 maggio scorso a Temù nel bresciano e ritrovata cadavere l’8 agosto. “La prima è una fisioterapista di 27 anni, mentre la seconda è una studentessa di Economia di 19 anni. La sorella maggiore “viveva da tempo qui, l’appartamento fa parte dell’eredità paterna, mentre la sorella più piccola quasi non l’ho mai vista: si era trasferita dopo la scomparsa della madre”, aggiunge. Ieri come gli altri vicini ha assistito all’arrivo dei carabinieri che hanno arrestato le due sorelle portato via alcuni oggetti e l’auto di Mirto Milani, fidanzato della 27enne. “Ho visto i carabinieri, le ...

Advertising

fattoquotidiano : Laura Ziliani, la nonna di Silvia e Paola: “Troppo attaccate al denaro. Il fidanzato gestiva gli averi di mia figli… - FirenzeSnap : RT @_DAGOSPIA_: LAURA ZILIANI: LE FIGLIE VOLEVANO METTERE LE MANI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE. L'INTERCETTAZIONE... - Tg3web : Emergono nuovi inquietanti dettagli dalle carte dell'inchiesta sulla morte della vigilessa Laura Ziliani in Valcamo… - ChiaraBaldi86 : Laura Ziliani: le figlie volevano mettere le mani sul patrimonio immobiliare. l'intercettazione... | ?Dagospia - infoitinterno : I motivi dell'arresto delle figlie di Laura Ziliani -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Ziliani

Tutti e tre arrestati e condotti in carcere nella mattina di venerdì 24 settembre con l'accusa di aver ucciso, l'ex vigilessa di Temù, 55 anni e vedova dal 2012. La donna era scomparsa ...Sono numerosi gli indizi che ieri hanno portato la procura di Brescia all' arresto di Silvia e Paola Zani, le figlie di. La scomparsa della donna uscita alle 7 del mattino lo scorso 8 maggio a Tamù, in Alta Valcamonica, e il suo corpo privo di vita restituito dal fiume Oglio l'8 agosto, in avanzato stato ...Come vive, una mamma che si sveglia ogni mattina e sorride alle figlie, e intanto soffoca la voce dell’istinto che le dice di scappare?Le due ragazze arrestate con il fidanzato della maggiore erano considerate "scostanti". Il paese vuole voltare pagina: "Siamo lavoratori, loro non erano dei nostri" ...