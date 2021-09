Latina Scalo, ‘Progetto Ossigeno’: al via i lavori nel parcheggio della stazione (Di sabato 25 settembre 2021) Partiranno la prossima settimana i lavori del progetto per il miglioramento della sostenibilità ambientale del parcheggio a servizio della stazione di Latina Scalo presentato dal Comune e ammesso a finanziamento nell’ambito del percorso attivato dalla Regione Lazio denominato “Ossigeno”. Il Comune, per una spesa stimata pari a 62.500 euro, eliminerà gli alberi di robinia ormai a fine vita e si occuperà della potatura e della cura di querce, liquidambar, frassini e farnie presenti nell’ampia area. Complessivamente si prevede la messa a dimora di 101 piante e 18 arbusti e la realizzazione di aiuole su viale Marco Aurelio per la messa a dimora delle nuove alberature. L’intervento a carico della Regione è per un importo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 settembre 2021) Partiranno la prossima settimana idel progetto per il miglioramentosostenibilità ambientale dela serviziodipresentato dal Comune e ammesso a finanziamento nell’ambito del percorso attivato dalla Regione Lazio denominato “Ossigeno”. Il Comune, per una spesa stimata pari a 62.500 euro, eliminerà gli alberi di robinia ormai a fine vita e si occuperàpotatura ecura di querce, liquidambar, frassini e farnie presenti nell’ampia area. Complessivamente si prevede la messa a dimora di 101 piante e 18 arbusti e la realizzazione di aiuole su viale Marco Aurelio per la messa a dimora delle nuove alberature. L’intervento a caricoRegione è per un importo ...

Ultime Notizie dalla rete : Latina Scalo Raccolta rifiuti: da lunedì 27 settembre il porta a porta arriva nel quartiere Nascosa Parte lunedì 27 settembre il sistema di raccolta rifiuti porta a porta nel quartiere Nascosa, ex Q5. Lo annuncia l'azienda Abc: 'Dopo gli ottimi risultati registrati nella prima fase a Latina Scalo, San Michele, Borgo Faiti e Borgo Piave, il nuovo PaP servirà quindi il quartiere Nascosa e, in progressiva estensione, raggiungerà il quartiere Nuova Latina (ex Q4), Borgo Podgora e l'...

Riconsegnato il Gratta e vinci rubato dal tabaccaio: l'anziana signora incasserà 500mila euro ...è di proprietà della sua famiglia) l'uomo è fuggito da Napoli e si è recato in una banca di Latina ... Così, una volta giunto nello scalo romano, invece che al gate è andato alla Polizia di frontiera e ...

PROGETTO OSSIGENO A LATINA SCALO: AL VIA I LAVORI AL PARCHEGGIO DELLA STAZIONE Latina Tu Raccolta porta a porta al via in Q4-Q5, diretta facebook per spiegare come funziona Lunedì 27 settembre, parte il nuovo sistema di raccolta differenziata “porta a porta” nel quartiere Nascosa (ex Q5). Dopo la prima fase a Latina Scalo, San Michele, Borgo Faiti e Borgo Piave, il nuovo ...

Scuolabus pieni a Latina e provincia, Simeone (Fi): “Bisogna aumentare le corse” Il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale del Lazio scrive al presidente di Cotral, al presidente Zingaretti e all'assessore alla mobilità ...

