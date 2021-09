Lady Huawei torna in Cina: "La diplomazia degli ostaggi funziona" (Di sabato 25 settembre 2021) Dopo tre anni di arresti domiciliari in Canada, "Lady Huawei", alias Meng Wanzhou, direttrice finanziaria del colosso cinese delle telecomunicazioni, è libera e si è imbarcata su un volo diretto a ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 settembre 2021) Dopo tre anni di arresti domiciliari in Canada, "", alias Meng Wanzhou, direttrice finanziaria del colosso cinese delle telecomunicazioni, è libera e si è imbarcata su un volo diretto a ...

Agenzia_Ansa : Due cittadini canadesi detenuti in Cina dal 2018, Michael Kovrig e Michale Spavor, sono stati liberati da Pechino e… - Agenzia_Ansa : Meng Wanzhou, la direttrice finanziaria del colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei rilasciata poche ore fa d… - fattoquotidiano : LADY HUAWEI TORNA IN CINA Meng Wanzhou era ai domiciliari in Canada da quasi tre anni con l'accusa di aver violato… - Greta_Cristini : Lady Huawei torna a casa in Cina dopo 3 anni di detenzione in Canada per volontà americana. Cosa c’entra l’Iran? - cristinapasque : RT @fattoquotidiano: LADY HUAWEI TORNA IN CINA Meng Wanzhou era ai domiciliari in Canada da quasi tre anni con l'accusa di aver violato l'… -