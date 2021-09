Lady Huawei tora in Cina, Pechino libera due canadesi (Di sabato 25 settembre 2021) Le autorità cinesi hanno rilasciato Michael Kovrig e Michael Spavor, due cittadini canadesi, in seguito all’accordo raggiunto con gli Stati Uniti per la liberazione e la rinuncia dell’estradizione di Meng Wanzhou, vice presidente e cfo di Huawei. I due sono in viaggio verso Ottawa, accompagnati dall’ambasciatore canadese Dominic Barton, come ha spiegato il ??primo ministro canadese Justin Trudeau. Anche Lady Huawei è già ripartita su un aereo charter per Shenzhen. I due cittadini canadesi erano stati arrestati nel dicembre del 2018 con l’accusa di spionaggio, poco dopo che la polizia di Vancouver ha arrestato Meng su mandato degli Stati Uniti. Rimasti in carcere oltre mille giorni i due Michael, come erano conosciuti, si sono sempre proclamati innocenti. Il Canada e altri governi ... Leggi su italiasera (Di sabato 25 settembre 2021) Le autorità cinesi hanno rilasciato Michael Kovrig e Michael Spavor, due cittadini, in seguito all’accordo raggiunto con gli Stati Uniti per lazione e la rinuncia dell’estradizione di Meng Wanzhou, vice presidente e cfo di. I due sono in viaggio verso Ottawa, accompagnati dall’ambasciatore canadese Dominic Barton, come ha spiegato il ??primo ministro canadese Justin Trudeau. Ancheè già ripartita su un aereo charter per Shenzhen. I due cittadinierano stati arrestati nel dicembre del 2018 con l’accusa di spionaggio, poco dopo che la polizia di Vancouver ha arrestato Meng su mandato degli Stati Uniti. Rimasti in carcere oltre mille giorni i due Michael, come erano conosciuti, si sono sempre proclamati innocenti. Il Canada e altri governi ...

