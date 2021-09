Lady Huawei lascia il Canada, libera dopo un accordo con la Cina (Di sabato 25 settembre 2021) Si chiude dopo tre anni di battaglie legali il caso di Lady Huawei, direttrice finanziaria del gigante cinese arrestata in Canada nel 2018 su richiesta delle autorità americane. Meng Wanzhou è stata ... Leggi su quotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) Si chiudetre anni di battaglie legali il caso di, direttrice finanziaria del gigante cinese arrestata innel 2018 su richiesta delle autorità americane. Meng Wanzhou è stata ...

