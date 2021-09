Lady Huawei lascia il Canada, in volo verso la Cina (Di sabato 25 settembre 2021) Meng Wanzhou, la direttrice finanziaria del colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei rilasciata poche ore fa da un giudice a Vancouver, ha lasciato il Canada ed è in volo verso la Cina. La figlia ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 25 settembre 2021) Meng Wanzhou, la direttrice finanziaria del colosso cinese delle telecomunicazionirita poche ore fa da un giudice a Vancouver, hato iled è inla. La figlia ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Due cittadini canadesi detenuti in Cina dal 2018, Michael Kovrig e Michale Spavor, sono stati liberati da Pechino e… - zazoomblog : Liberati due canadesi in Cina dopo rilascio Lady Huawei - #Liberati #canadesi #rilascio #Huawei - Agenzia_Italia : Accordo con gli Usa, Lady Huawei torna in Cina - fabiozpp : RT @Agenzia_Ansa: Due cittadini canadesi detenuti in Cina dal 2018, Michael Kovrig e Michale Spavor, sono stati liberati da Pechino e stann… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Lady Huawei, accordo per il rientro in Cina della figlia del fondatore Meng Wanzhou -