LA VOCE ANGELICA DI NINFEA TORNA A FAR RIFLETTERE IN “A TESTA ALTA (PART II)”, IL SUO NUOVO SINGOLO (Di sabato 25 settembre 2021) NINFEA, TRA LE VOCI PIÙ ELEGANTI E RICERCATE DEL NUOVO CANTAUTORATO ITALIANO, TORNA CON “A TESTA ALTA (PART II)”, UN TOCCANTE VIAGGIO IN MUSICA CHE RASSERENA L’ANIMA Quando VOCE, anima e grazia si uniscono, il risultato è un progetto raffinato, intenso ed emozionale, in grado di catturare l’ascoltatore e condurlo alla scoperta di nuovi orizzonti, nuove prospettive che chiarificano pensieri e concezioni, rendendo più nitido ciò che prima appariva confuso e offuscato. E VOCE, anima e grazia sono i tratti distintivi di NINFEA, la giovanissima cantautrice che, dopo aver conquistato la vittoria a Le Voci d’Oro ed essere entrata nel cuore di pubblico e critica con il brano “Ad occhi aperti”, TORNA nei digital store con “A ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 25 settembre 2021), TRA LE VOCI PIÙ ELEGANTI E RICERCATE DELCANTAUTORATO ITALIANO,CON “AII)”, UN TOCCANTE VIAGGIO IN MUSICA CHE RASSERENA L’ANIMA Quando, anima e grazia si uniscono, il risultato è un progetto raffinato, intenso ed emozionale, in grado di catturare l’ascoltatore e condurlo alla scoperta di nuovi orizzonti, nuove prospettive che chiarificano pensieri e concezioni, rendendo più nitido ciò che prima appariva confuso e offuscato. E, anima e grazia sono i tratti distintivi di, la giovanissima cantautrice che, dopo aver conquistato la vittoria a Le Voci d’Oro ed essere entrata nel cuore di pubblico e critica con il brano “Ad occhi aperti”,nei digital store con “A ...

Advertising

IlistentoSW : Comuqnue questa canzone è proprio bella bella, ti fa stare proprio bene, in più la voce di niall è meravigliosa e a… - StreetNews24 : Quando voce, anima e grazia si uniscono, il risultato è un progetto raffinato, intenso ed emozionale, in grado di c… - _felisiahale : 00:00 non lo riesco ad immaginare il mio universo senza di te, senza il tuo dolce sorriso e la tua voce angelica c… - firevproofhs : la voce angelica di harry in pezzi nuovi voi avete idea del fatto che io mi stia sentendo morire perché ho così tan… - foto_angelica : RT @mengonimarco: Io sono la punta dell’iceberg. Sotto la mia voce che risuona in un palazzetto, o in uno stadio, ci sono centinaia di lavo… -

Ultime Notizie dalla rete : VOCE ANGELICA Scopriamo il meraviglioso progetto fotografico che educa alla diversità Chi è Angelica Dass Angelica Dass ha studiato fashion design e si è laureata in Fine Arts presso l'... Attraverso la fotografia e il progetto 'Humanae' ha dato voce a una nuova narrativa contro i ...

Teatro:il mito di Prometeo e le stragi contadine dimenticate Il lavoro, diretto da Angelica Artemisia Pedatella che ne ha curato la parte recitativa e la regia, ... del sociologo, giornalista e scrittore Claudio Cavaliere che nello spettacolo è voce narrante. ...

Vittorio Macioce pubblica il suo primo romanzo «Dice Angelica» e prende spunto da Tik Tok ilmattino.it Teatro: il mito di Prometeo e le stragi dimenticate dei contadini calabresi Prometeo e le stragi dimenticate dei contadini calabresi. Un legame fatto di storie e nomi che, a distanza di un secolo, riemergono in poco più di un'ora di ...

Teatro:il mito di Prometeo e le stragi contadine dimenticate Prometeo e le stragi dimenticate dei contadini calabresi. Un legame fatto di storie e nomi che, a distanza di un secolo, riemergono in poco più di un'ora di spettacolo e racconto tra riflessione e pot ...

Chi èDassDass ha studiato fashion design e si è laureata in Fine Arts presso l'... Attraverso la fotografia e il progetto 'Humanae' ha datoa una nuova narrativa contro i ...Il lavoro, diretto daArtemisia Pedatella che ne ha curato la parte recitativa e la regia, ... del sociologo, giornalista e scrittore Claudio Cavaliere che nello spettacolo ènarrante. ...Prometeo e le stragi dimenticate dei contadini calabresi. Un legame fatto di storie e nomi che, a distanza di un secolo, riemergono in poco più di un'ora di ...Prometeo e le stragi dimenticate dei contadini calabresi. Un legame fatto di storie e nomi che, a distanza di un secolo, riemergono in poco più di un'ora di spettacolo e racconto tra riflessione e pot ...