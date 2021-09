La vaccinazione anti Covid è sconsigliata per le donne in gravidanza? Le parole di Crisanti e la realtà (Di sabato 25 settembre 2021) Stanno facendo scalpore le recenti affermazioni del professor Andrea Crisanti il quale durante la trasmissione Tagadà (La7) nella puntata del 24 settembre. Il medico e microbiologo risponde alla conduttrice Tiziana Panella sconsigliando i vaccini contro il nuovo Coronavirus alle donne in gravidanza, suggerendone la somministrazione subito dopo, per due motivi: non vi sarebbero sufficienti studi riguardo la loro sicurezza e sussisterebbe la possibilità che del materiale genetico penetri la placenta. C’è da dire che Crisanti parla di “vaccini vivi attenuati”, non in uso contro la Covid in Italia. #tagada L'opinione del professor Crisanti a @tagadaLa7 su #vaccini e gravidanza https://t.co/d1efWpsJmb— La7 (@La7tv) September 24, 2021 Per chi ha ... Leggi su open.online (Di sabato 25 settembre 2021) Stanno facendo scalpore le recenti affermazioni del professor Andrea Crisil quale durante la trasmissione Tagadà (La7) nella puntata del 24 settembre. Il medico e microbiologo risponde alla conduttrice Tiziana Panella sconsigliando i vaccini contro il nuovo Coronavirus allein, suggerendone la somministrazione subito dopo, per due motivi: non vi sarebbero sufficienti studi riguardo la loro sicurezza e sussisterebbe la possibilità che del materiale genetico penetri la placenta. C’è da dire che Crisparla di “vaccini vivi attenuati”, non in uso contro lain Italia. #tagada L'opinione del professor Crisa @tagadaLa7 su #vaccini ehttps://t.co/d1efWpsJmb— La7 (@La7tv) September 24, 2021 Per chi ha ...

BeaLorenzin : Al convegno #UNID e #SIMEDET sull’importanza della vaccinazione come strumento culturale di prevenzione e cura. Si… - PAOLO30158591 : VACCINAZIONE ANTI COVID MODULO DI CONSENSO…… È CHIARO? - Massimi54704489 : RT @BeaLorenzin: Al convegno #UNID e #SIMEDET sull’importanza della vaccinazione come strumento culturale di prevenzione e cura. Si parla… - AreaDem : RT @BeaLorenzin: Al convegno #UNID e #SIMEDET sull’importanza della vaccinazione come strumento culturale di prevenzione e cura. Si parla… - BeaLorenzin : RT @BeaLorenzin: Al convegno #UNID e #SIMEDET sull’importanza della vaccinazione come strumento culturale di prevenzione e cura. Si parla… -