La trattativa Stato-mafia era un teorema "culturale" di chi vede dietro al Potere la presenza di un Mostro (Di sabato 25 settembre 2021) Cosa penso della sentenza d'appello nel processo sulla "trattativa" Stato-mafia ? Delle assoluzioni di Subranni, Mori, De Donno e dell'Utri ? Non mi rifugio nelle "sentenze non si commentano". Ho sempre pensato che la condanna degli ufficiali dei carabinieri e dello stesso Dell'Utri in primo grado, fosse manifestazione di un'idea, di un'ipotesi, di un teorema "culturale"; ideologico o quasi. Attrattivo e fascinoso, nella tendenza contemporanea del complotto; o di quella più remota di uno Stato doppio, i cui vertici impersonano un terzo livello: quello "vero", mai scoperto, mandante dei delitti di mafia. La teoresi era ed è: il Potere è un Mostro, una Piovra dietro a tutto. C'è del marcio in Danimarca. Sempre.

marcotravaglio : LA LEGGE DEL DIPENDE Per la serie “La sai l’ultima?”, la sentenza d’appello sulla trattativa Stato-mafia conferma i… - ilriformista : Gli sconfitti sono moltissimi. Vogliamo fare qualche nome? Nino Di Matteo, Antonio Ingroia, Roberto Scarpinato, Mar… - ilriformista : La #trattativastatomafia non c’è stata, Scarpinato e #Travaglio hanno perso: da ieri è finita la rilettura della st… - carloc0 : RT @claudiocerasa: Bello vedere anche i giornali di destra esultare per la vittoria dello stato di diritto sulla trattativa stato mafia. Be… - ViMac76 : RT @SalamidaFabio: Sulla sentenza del processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia vedo surreali scene di giubilo di gente già pluricon… -