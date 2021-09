La trattativa Stato-mafia era un teorema “culturale” che dietro al Potere intravede sempre un Mostro (Di sabato 25 settembre 2021) Cosa penso della sentenza d’appello nel processo sulla “trattativa” Stato-mafia ? Delle assoluzioni di Subranni, Mori, De Donno e dell’Utri ? Non mi rifugio nelle “sentenze non si commentano”. Ho sempre pensato che la condanna degli ufficiali dei carabinieri e dello stesso Dell’Utri in primo grado, fosse manifestazione di un’idea, di un’ipotesi, di un teorema. “culturale”; ideologico o quasi. Attrattivo e fascinoso, nella tendenza contemporanea del complotto; o di quella più remota di uno Stato doppio, i cui vertici impersonano un terzo livello: quello “vero”, mai scoperto, mandante dei delitti di mafia. La teoresi era ed è: il Potere è un Mostro, una Piovra dietro a tutto. C’è del marcio in Danimarca. ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 settembre 2021) Cosa penso della sentenza d’appello nel processo sulla “? Delle assoluzioni di Subranni, Mori, De Donno e dell’Utri ? Non mi rifugio nelle “sentenze non si commentano”. Hopensato che la condanna degli ufficiali dei carabinieri e dello stesso Dell’Utri in primo grado, fosse manifestazione di un’idea, di un’ipotesi, di un. “”; ideologico o quasi. Attrattivo e fascinoso, nella tendenza contemporanea del complotto; o di quella più remota di unodoppio, i cui vertici impersonano un terzo livello: quello “vero”, mai scoperto, mandante dei delitti di. La teoresi era ed è: ilè un, una Piovraa tutto. C’è del marcio in Danimarca. ...

