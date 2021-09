La storia della lettera di proteste e di richiamo della Serie A a Dazn (Di sabato 25 settembre 2021) Che siano arrivate comunicazioni sull’asse Lega Serie A e Dazn è abbastanza scontato, soprattutto dopo quanto accaduto nella giornata di giovedì, con un blackout dell’accesso del portale (non al flusso dello streaming questa volta, le due cose sono diverse) per circa mezz’ora, che ha penalizzato soprattutto i tifosi di Sampdoria, Napoli, Lazio e Torino che si sono persi buona parte del primo tempo delle loro squadre del cuore. Dazn ha annunciato un indennizzo che consiste in un mese gratuito per gli abbonati colpiti dal disservizio, ma a quanto pare la Lega Serie A ha agito in maniera vibrante al problema – la lista dall’inizio del campionato si sta allungando pericolosamente – attraverso una lettera, come risulta sia a Italia Oggi, sia al Sole 24 Ore. LEGGI ANCHE > Gli utenti Dazn ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 25 settembre 2021) Che siano arrivate comunicazioni sull’asse LegaA eè abbastanza scontato, soprattutto dopo quanto accaduto nella giornata di giovedì, con un blackout dell’accesso del portale (non al flusso dello streaming questa volta, le due cose sono diverse) per circa mezz’ora, che ha penalizzato soprattutto i tifosi di Sampdoria, Napoli, Lazio e Torino che si sono persi buona parte del primo tempo delle loro squadre del cuore.ha annunciato un indennizzo che consiste in un mese gratuito per gli abbonati colpiti dal disservizio, ma a quanto pare la LegaA ha agito in maniera vibrante al problema – la lista dall’inizio del campionato si sta allungando pericolosamente – attraverso una, come risulta sia a Italia Oggi, sia al Sole 24 Ore. LEGGI ANCHE > Gli utenti...

