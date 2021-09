La sostenibilità e il riciclo al centro della sfilata dell’Atelier di Andreina Morelli (Di sabato 25 settembre 2021) Bergamo. Una sfilata con tema la sostenibilità e il riciclo è in programma domenica (26 settembre) alle 19.30, organizzata dall’Atelier di Andreina Morelli. Sarà una serata dedicata alle alunne della scuola, che in questo difficile anno si sono espresse con creatività e amore, e che hanno voluto trattare questo tema con una sorta di sfida tra tante difficoltà. “La scuola è nata nel 2019 – spiega l’organizzatrice – , l’ evento è nato dalla voglia delle ragazze di mettersi in gioco nel nome della sostenibilità, in vista di agenda 2030 per cominciare a fare capire quanto è importante il riciclo e la sostenibilità. Ogni ragazza ha creato un progetto e ha fatto due capi. Le figlie di alcune amiche indossano un capo, l altro ... Leggi su bergamonews (Di sabato 25 settembre 2021) Bergamo. Unacon tema lae ilè in programma domenica (26 settembre) alle 19.30, organizzata dall’Atelier di. Sarà una serata dedicata alle alunnescuola, che in questo difficile anno si sono espresse con creatività e amore, e che hanno voluto trattare questo tema con una sorta di sfida tra tante difficoltà. “La scuola è nata nel 2019 – spiega l’organizzatrice – , l’ evento è nato dalla voglia delle ragazze di mettersi in gioco nel nome, in vista di agenda 2030 per cominciare a fare capire quanto è importante ile la. Ogni ragazza ha creato un progetto e ha fatto due capi. Le figlie di alcune amiche indossano un capo, l altro ...

Advertising

AmiuGenova : #festasport21 Vi aspettiamo al @PortoAnticoGe per parlare di #raccoltadifferenziata e #sostenibilità. ??… - WEC_Italia : #Trevi2021 @EnergiaTrevi @PatassiniTullio (@CD_ambiente) ottimista su come sistema Italia sta reagendo alla… - ConsorzioCoReVe : RT @Ecodallecitta: Il 23 settembre a Fubine Monferrato (AL) la ‘Giornata della sostenibilità’ con Green Game - Cucina_Italiana : Avanzo sarà lei! ?? Tante idee straordinarie per fare #zerosprechi #UNFSS2021 #foodsystems - sindacoinzago : ?? Per la sostenibilità del nostro paese inauguriamo il primo EcoCompattatore per il riciclo delle bottiglie di pla… -

Ultime Notizie dalla rete : sostenibilità riciclo Aziende del futuro tra green e sostenibilità: PerPulire S.r.l. Difatti, l'Unione Europea ha stilato gli obiettivi di riciclo da raggiungere entro il 2025 e 2030 ... seleziona produttori attenti alle esigenze del mercato e sensibili ai temi della sostenibilità che ...

Chi sono le vincitrici del talent sulla moda green ospitato da Le Village by Crédit Agricole Valorizzare la cultura della sostenibilità nel percorso di studi, creando un ponte con il mondo del lavoro. Questo l'obiettivo ... borsa gioiello realizzata in pelle ottenuta dal riciclo di arance e ...

Giovani e sostenibilità, al via il nuovo exhibit dedicato all'economia circolare – Ricicla News Ricicla News Difatti, l'Unione Europea ha stilato gli obiettivi dida raggiungere entro il 2025 e 2030 ... seleziona produttori attenti alle esigenze del mercato e sensibili ai temi dellache ...Valorizzare la cultura dellanel percorso di studi, creando un ponte con il mondo del lavoro. Questo l'obiettivo ... borsa gioiello realizzata in pelle ottenuta daldi arance e ...