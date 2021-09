La sorpresa di Enrico Letta di fronte alla sentenza di Palermo, e il dibattito nel Pd (Di sabato 25 settembre 2021) La Trattativa stato mafia? Non ci fu reato: la sentenza della Corte di Appello di Palermo ha ribaltato il verdetto di primo grado, assolvendo gli ex carabinieri Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno e l’ex senatore Marcello Dell’Utri, e ha mandato alla sbarra, indirettamente, la campagna mediatico-politica che per tanti anni ha percorso trasversalmente partiti e schermi televisivi. Ed era in tv, il segretario del Pd Enrico Letta, l’altra sera, quando, a “Otto e Mezzo”, su La7, ha sottolineato la “sorpresa” nell’apprendere la notizia: “sorpresa”, ha detto Letta, “per il rovesciamento rispetto agli altri gradi di giudizio, ma su temi così complessi serve leggere le motivazioni e i ragionamenti fatti. Sicuramente sarà una ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 25 settembre 2021) La Trattativa stato mafia? Non ci fu reato: ladella Corte di Appello diha ribaltato il verdetto di primo grado, assolvendo gli ex carabinieri Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno e l’ex senatore Marcello Dell’Utri, e ha mandatosbarra, indirettamente, la campagna mediatico-politica che per tanti anni ha percorso trasversalmente partiti e schermi televisivi. Ed era in tv, il segretario del Pd, l’altra sera, quando, a “Otto e Mezzo”, su La7, ha sottolineato la “” nell’apprendere la notizia: “”, ha detto, “per il rovesciamento rispetto agli altri gradi di giudizio, ma su temi così complessi serve leggere le motivazioni e i ragionamenti fatti. Sicuramente sarà una ...

