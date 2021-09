La ragazza che su TikTok ha mandato in tilt studi scientifici basati su questionari online (Di sabato 25 settembre 2021) Sarah Frank, circa due mesi fa, ha realizzato un video di meno di un minuto su TikTok che ha avuto 4,1 milioni di visualizzazioni. Sono i “miracoli” a cui la piattaforma ci ha abituato, dunque nulla di strano. Il problema è stato che questo video ha praticamente influenzato i risultati di diverse ricerche scientifiche basate sulla raccolta di dati a partire dai sondaggi realizzati su una piattaforma come Prolific, che gli scienziati che si occupano di comportamento, scienze sociali, innovazione, integrazioni tra uomo e ambiente (ma non solo) utilizzano con frequenza per rafforzare e consolidare le proprie teorie. LEGGI ANCHE > No, nemmeno l’hashtag #blackoutchallenge ha a che fare con cinture e soffocamento TikTok e Prolific, cosa è successo @sarahndomi’m excited for this series!! ##sidehustles ##sarahssidehustles ##prolific ##makingmoney ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 25 settembre 2021) Sarah Frank, circa due mesi fa, ha realizzato un video di meno di un minuto suche ha avuto 4,1 milioni di visualizzazioni. Sono i “miracoli” a cui la piattaforma ci ha abituato, dunque nulla di strano. Il problema è stato che questo video ha praticamente influenzato i risultati di diverse ricerche scientifiche basate sulla raccolta di dati a partire dai sondaggi realizzati su una piattaforma come Prolific, che gli scienziati che si occupano di comportamento, scienze sociali, innovazione, integrazioni tra uomo e ambiente (ma non solo) utilizzano con frequenza per rafforzare e consolidare le proprie teorie. LEGGI ANCHE > No, nemmeno l’hashtag #blackoutchallenge ha a che fare con cinture e soffocamentoe Prolific, cosa è successo @sarahndomi’m excited for this series!! ##sidehustles ##sarahssidehustles ##prolific ##makingmoney ...

