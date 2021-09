LA MUSICA GUARISCE L’ANIMA, LEDA IN CONCERTO AL TEATRO GHIONE DI ROMA (Di domenica 26 settembre 2021) Mercoledì 13 ottobre alle ore 21:00, un evento di solidarietà organizzato da “Il Cuore delle donne contro il Tumore al seno” con il patrocinio di “Europa Donna Italia” in occasione della prima Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico. Nella splendida cornice del TEATRO GHIONE di ROMA, con la partecipazione straordinaria dei medici della Breast Unit dell’ospedale San Camillo Forlanini e Irene Pacino a fare gli onori di casa, LEDA canta la solidarietà. La MUSICA GUARISCE L’ANIMA: una serata organizzata dall’associazione “Il Cuore delle donne contro il Tumore al seno” (https://www.facebook.com/ilcuoredelledonnecontroiltumorealseno), emblema di una giovane Onlus fondata da Irene Pacino con sede presso l’ospedale San Camillo di ... Leggi su cityroma (Di domenica 26 settembre 2021) Mercoledì 13 ottobre alle ore 21:00, un evento di solidarietà organizzato da “Il Cuore delle donne contro il Tumore al seno” con il patrocinio di “Europa Donna Italia” in occasione della prima Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico. Nella splendida cornice deldi, con la partecipazione straordinaria dei medici della Breast Unit dell’ospedale San Camillo Forlanini e Irene Pacino a fare gli onori di casa,canta la solidarietà. La: una serata organizzata dall’associazione “Il Cuore delle donne contro il Tumore al seno” (https://www.facebook.com/ilcuoredelledonnecontroiltumorealseno), emblema di una giovane Onlus fondata da Irene Pacino con sede presso l’ospedale San Camillo di ...

