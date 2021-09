(Di sabato 25 settembre 2021) Il Consiglio dei Ministri giovedì 16 settembre 2021 ha approvato il decreto che, dal 15 ottobre p.v., estenderà l’obbligatorietà dela molti ambiti della vita collettiva. Il decreto, richiamata la messe di provvedimenti del governo legittimati dallo stato di emergenza proclamato il 31 gennaio 2020 col d.l. 19, convertito in legge il 22 maggio successivo e oggetto di successive proroghe, fonda la sua ratio legis sulla necessità di “prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività”. La strategia che il governo ha inteso perseguire col decreto si sostanzia nella estensione dell’obbligo “di certificazione verde Covid-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di ...

Advertising

capuanogio : Il video degli insulti razzisti a #Maignan e delle bestemmie urlate durante il riscaldamento di #JuveMilan è una ve… - annachiara7 : La mossa degli avvocati contro il green pass - Pagina 2 di 2 - Redazione - lucatoscoromano : @Matteo07294851 La #Lega non si è mai mossa da dove sta da circa 30 anni. ovvero... sul cazzo alla maggioranza degl… - iOpinionistaWeb : @CouchPotato7 Palesemente una mossa degli autori farle imparare quel discorsetto a memoria, però se veramente fosse… - xfreehugsbaby : @t4lkischeapx Amo ma pure quando ci fu l'eliminazione di MTR che disse che aveva la clip da finalista e non da elim… -

Ultime Notizie dalla rete : mossa degli

Il Sussidiario.net

Una conferma arriva anche dall'inviato dell'Unione europea, il ministroEsteri finlandese ... Inoltre, riallocare i soldati etiopi e somali dalla Somalia in Tigray è stata l'ennesima...... sul quale dovrà pronunciarsi l'assemblea annualeazionisti convocata per venerdì 29 ottobre. ... Che quellasi risolvesse in un crash test negativo per i conti della società bianconera, al ...A pochi giorni dalla scadenza del mandato, convocata l’assemblea capitolina su bilanci, partecipate e punti verde qualità ...Ecco una guida alle pellicole uscite: da non perdere anche l’opera di Gassman «Il silenzio grande» e la passione di Segre. Il remake di «Dune» con luci e ombre ...