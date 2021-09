La Lega: la «Bestia» va anche senza Morisi. Ma c’è subito il caso di un video (rimosso) (Di sabato 25 settembre 2021) Le immagini choc sul profilo Instagram del leader. Salvini: «Schifo assoluto davanti ai bambini e in pieno giorno. Non è questa la Milano che vogliamo» Leggi su corriere (Di sabato 25 settembre 2021) Le immagini choc sul profilo Instagram del leader. Salvini: «Schifo assoluto davanti ai bambini e in pieno giorno. Non è questa la Milano che vogliamo»

Advertising

riotta : Secondo i giornali lascia il team de La Bestia, i social media manager di @matteosalvinimi . Ho detto da tempo che… - ilfoglio_it : Luca #Morisi, il responsabile social della Lega, lascia l'incarico. Uomo di fiducia di Salvini, amico, inventore de… - Corriere : La Lega: la «Bestia» va anche senza Morisi. Imbarazzo per un video rimosso in tutta fretta - marcotravaglio : RT @fattoquotidiano: Di vittime, politicamente, ne hanno già mietute due. Entrambe eccellenti. Prima Claudio Durigon e adesso Luca Morisi,… - _Ludovico_B : RT @DAVIDPARENZO: +++Ultimi effetti del Governo #Draghi: la Bestia (capitanata da @lumorisi ) torna nella cuccia. I migranti in questa fase… -