La Juventus presenterà presto una nuova maglia dal sapore retrò: i dettagli (Di sabato 25 settembre 2021) I bianconeri, e diversi altri club stranieri, presenteranno presto una nuova maglia dal forte sapore retrò.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus presenterà Spezia Juventus diretta tv e live Tv streaming gratis dove e come vedere SKY o DZAN La Juventus si presenterà con il 4 - 4 - 2 con Chiesa che finalmente torna titolare. Kean sarà in attacco insieme a Dybala al posto di Morata e de Light che invece avrà spazio in difesa. McKennie ...

Allegri, rivoluzione continua: contro lo Spezia la 6ª formazione diversa La Juve che affronterà lo Spezia si presenterà in campo con quasi metà degli interpreti completamente diversi da quelli che hanno giocato con il Milan. Sarà di fatto la quinta formazione diversa (la sesta, mettendo dentro pure la gara ...

Nuova maglia dal sapore retrò in arrivo per la Juventus