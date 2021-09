La Germania al voto per il post Merkel | sfida aperta tra la Cdu e i socialdemocratici dell’Spd

(Di sabato 25 settembre 2021) Un pugno di voti. Il destino delladopo 16 anni di Angelaverrà deciso da una manciata di preferenze. Almeno secondo quanto mostrano i sondaggi alla vigilia delle elezioni di domenica 26 settembre, quando oltre 60 milioni di persone saranno chiamati a scegliere il nome di chi guiderà il Paese. E il risultato di domani potrebbe non essere decisivo: per avere un nuovo governo – e perfino per avere chiarezza su chi sarà il cancelliere – ci vorrà del tempo.ha dato l’ultima spinta ad Armin Laschet, candidato per Cdu/Csu, chiedendo nel comizio ad Aquisgrana di votare per lui al fine di «garantire la pace e il futuro dellae dell’Europa». Stando agli ultimi sondaggi, idi Olaf Scholz sono in vantaggio con il 25% delle preferenze, mentre Cdu/Csu sarebbe al ...

Advertising

amendolaenzo : “Sono profondamente convinta che, se traiamo gli insegnamenti da tutti gli errori e tutte le omissioni, l’Europa us… - Agenzia_Ansa : Clima: Greta sfila a Berlino a 2 giorni da voto. Oggi 450 iniziative dei 'Fridays for future' in Germania. #ANSA - petergomezblog : Germania, le elezioni più “italiane” di sempre: gli attacchi a Scholz sull’anti-riciclaggio e le accuse di uso poli… - PieraBelfanti : RT @amendolaenzo: “Sono profondamente convinta che, se traiamo gli insegnamenti da tutti gli errori e tutte le omissioni, l’Europa uscirà d… - MjMajorana : RT @amendolaenzo: “Sono profondamente convinta che, se traiamo gli insegnamenti da tutti gli errori e tutte le omissioni, l’Europa uscirà d… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania voto

AGI - Agenzia Italia

La tensione è palpabile, erano anni che non si registrava una suspense così elevata prima di unin. Una tensione che purtroppo può sfociare anche in violenze, come è successo ieri a ...... che ha annunciato un testa a testa all'ultimo. "Armin Laschet è abituato a costruire ponti, è ... "Domani in ballo c'è la stabilità della. E non è indifferente chi governerà", ha ribadito. ...Breve guida alle elezioni tedesche, la cancelliera potrebbe restare alla guida della Germania ancora qualche mese ...Si temono coalizioni troppo complesse I socialdemocratici puntano al governo con i Verdi, in crisi di identità. Il liberale Lindner possibile ago della bilancia In Germania il voto del dopo Merkel: la ...