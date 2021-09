La figlia di Pelè rassicura: “Diversi passi” avanti (Di sabato 25 settembre 2021) La leggenda del calcio brasiliano e mondiale, Pelè, ha compiuto "Diversi passi" avanti durante il suo ricovero in ospedale dopo l'intervento chirurgico al colon di tre settimane fa. Lo ha scritto sua figlia su Instagram. "Negli ultimi giorni ha compiuto Diversi passi", ha rassicurato Kely Nascimento, in un messaggio illustrato con diverse foto di lei e del padre che giocano a carte. Sorridente, il tre volte campione del mondo brasiliano sembra in buona forma nelle foto. "Mi ha insegnato a giocare a carte e mi sta battendo", ha scherzato.Dopo l'intervento chirurgico per un sospetto tumore al colon il 4 settembre, Pelé aveva lasciato la terapia intensiva la scorsa settimana. Il risultato della biopsia di questo tumore rilevato durante gli esami di ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 25 settembre 2021) La leggenda del calcio brasiliano e mondiale,, ha compiuto "durante il suo ricovero in ospedale dopo l'intervento chirurgico al colon di tre settimane fa. Lo ha scritto suasu Instagram. "Negli ultimi giorni ha compiuto", hato Kely Nascimento, in un messaggio illustrato con diverse foto di lei e del padre che giocano a carte. Sorridente, il tre volte campione del mondo brasiliano sembra in buona forma nelle foto. "Mi ha insegnato a giocare a carte e mi sta battendo", ha scherzato.Dopo l'intervento chirurgico per un sospetto tumore al colon il 4 settembre, Pelé aveva lasciato la terapia intensiva la scorsa settimana. Il risultato della biopsia di questo tumore rilevato durante gli esami di ...

