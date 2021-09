“La Fazenda”, Dayane Mello stuprata nella notte: semi-svenuta, la modella inchiodata al letto (Di sabato 25 settembre 2021) C’è grande preoccupazione per quanto sta succedendo a Dayane Mello all’interno del reality show “La Fazenda”, ovvero “La Fattoria” edizione brasiliana. La modella già negli scorsi giorni era stata vittima di attenzioni sgradite – anzi, vere e proprie molestie – da parte del cantante Nego De Borel, più volte accusato di violenza dalle ex, che una volta rifiutato ha scagliato un secchio contro Dayane. Ma stavolta è successo di peggio. GF Vip, riassunto quarta puntata: Soleil in lacrime, esce Tommaso La puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 24 settembre 2021 è stata ricca di confronti, veleni e liti Dayane Mello, nuova violenza nella ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 25 settembre 2021) C’è grande preoccupazione per quanto sta succedendo aall’interno del reality show “La”, ovvero “La Fattoria” edizione brasiliana. Lagià negli scorsi giorni era stata vittima di attenzioni sgradite – anzi, vere e proprie molestie – da parte del cantante Nego De Borel, più volte accusato di violenza dalle ex, che una volta rifiutato ha scagliato un secchio contro. Ma stavolta è successo di peggio. GF Vip, riassunto quarta puntata: Soleil in lacrime, esce Tommaso La puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 24 settembre 2021 è stata ricca di confronti, veleni e liti, nuova violenza...

