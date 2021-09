La Direttiva Copyright rischia di ingessare l’Europa. Scrive Zeno-Zencovich (Di sabato 25 settembre 2021) La solenne bocciatura da parte dell’Autorità antitrust italiana dello schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva UE 790/19, che dovrebbe apportare significative modifiche al sistema del diritto d’autore ed in particolare ai rapporti fra creatori di contenuti e piattaforme che li rendono disponibili al pubblico, costituisce solo un momento di una guerra che dura da circa vent’anni e che vede contrapposte le imprese a forte contenuto e tecnologia evolutive a quelle tradizionali, in primo luogo quelle editoriali e audiovisive. Vincenzo Zeno ZencovichSi tratta di una guerra che per similitudine si potrebbe definire “di posizione”, nella quale le metaforiche trincee da conquistare o da difendere sono rappresentate dagli articoli, dai commi e perfino dagli aggettivi dei testi normativi. Si tratta di una guerra prettamente ... Leggi su formiche (Di sabato 25 settembre 2021) La solenne bocciatura da parte dell’Autorità antitrust italiana dello schema di decreto legislativo di recepimento dellaUE 790/19, che dovrebbe apportare significative modifiche al sistema del diritto d’autore ed in particolare ai rapporti fra creatori di contenuti e piattaforme che li rendono disponibili al pubblico, costituisce solo un momento di una guerra che dura da circa vent’anni e che vede contrapposte le imprese a forte contenuto e tecnologia evolutive a quelle tradizionali, in primo luogo quelle editoriali e audiovisive. VincenzoSi tratta di una guerra che per similitudine si potrebbe definire “di posizione”, nella quale le metaforiche trincee da conquistare o da difendere sono rappresentate dagli articoli, dai commi e perfino dagli aggettivi dei testi normativi. Si tratta di una guerra prettamente ...

Advertising

informapirata : Riforma del #copyright: la bozza che circola in Parlamento per il recepimento della direttiva europea sul diritto d… - PrudenzanoAnton : Direttiva sul #copyright, le preoccupazioni degli #editori - cheaterbag : RT wireditalia 'L'Antitrust critica i testi che stanno girando in Parlamento per la ricezione della direttiva europ… - dimtUER : L’Appunto di Gustavo Ghidini. Attuazione della direttiva copyright: gli snippets - aldoceccarelli : RT @VincenzoTiani: #Copyright L'Antitrust critica i testi che stanno girando in Parlamento per la ricezione della direttiva europea sul di… -

Ultime Notizie dalla rete : Direttiva Copyright Le 3 cose che non tornano nella via italiana alla riforma del copyright Uno dei due articoli della direttiva sul copyright su cui da anni si dibatte è l' articolo 15 che prevede la possibilità per gli editori di ottenere dalle piattaforme come Google e Facebook un ...

Copyright: Fieg, 'bene negoziazione assistita, su equo compenso coinvolgere parti' ... scienza e istruzione' e 'Trasporti, poste e telecomunicazioni' della Camera dei Deputati, sullo Schema di decreto legislativo di attuazione della 'direttiva Copyright', approvato in esame ...

Direttiva Copyright Apprezzamento Fieg su negoziazione assistita QUOTIDIANO NAZIONALE Le 3 cose che non tornano nella via italiana alla riforma del copyright L'Antitrust critica i testi che stanno girando in Parlamento per la ricezione della direttiva europea sul diritto d'autore perché le previsioni limiterebbero la concorrenza ...

Direttiva Copyright Apprezzamento Fieg su negoziazione assistita per ricevere ogni giorno la newsletter con le notizie dall'Italia e dal mondo. Accedi. Potrebbe interessarti anche. Economia . Direttiva Copyright Apprezzamento Fieg su negoziazio ...

Uno dei due articoli dellasulsu cui da anni si dibatte è l' articolo 15 che prevede la possibilità per gli editori di ottenere dalle piattaforme come Google e Facebook un ...... scienza e istruzione' e 'Trasporti, poste e telecomunicazioni' della Camera dei Deputati, sullo Schema di decreto legislativo di attuazione della '', approvato in esame ...L'Antitrust critica i testi che stanno girando in Parlamento per la ricezione della direttiva europea sul diritto d'autore perché le previsioni limiterebbero la concorrenza ...per ricevere ogni giorno la newsletter con le notizie dall'Italia e dal mondo. Accedi. Potrebbe interessarti anche. Economia . Direttiva Copyright Apprezzamento Fieg su negoziazio ...