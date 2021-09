La crisi dei semiconduttori: una perdita di 180 miliardi per il settore dell'auto (Di sabato 25 settembre 2021) Nel mondo dell'automotive, nell'industria dell'auto, c'è un termine che ormai è diventato di dominio pubblico più di ogni altro. Parliamo dei semiconduttori o microchip come molti li chiamano. Si tratta di piccole parti elettroniche che servono ai veicoli e sempre con maggiore frequenza e numeri. Basti pensare che ne servono circa 3.000 ad automobile. Piccoli chip elettronici che le case automobilistiche di tutto il mondo, anche colossi come Stellantis, Volkswagen e Toyota, acquistano in Asia. Taiwan, Corea, Malesia e Cina, sono questi i Paesi asiatici da cui le case automobilistiche si approvvigionano e da cui nasce la crisi. I semiconduttori ormai sono di dominio pubblico. Li conoscono i lavoratori ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 25 settembre 2021) Nel mondomotive, nell'industria, c'è un termine che ormai è diventato di dominio pubblico più di ogni altro. Parliamo deio microchip come molti li chiamano. Si tratta di piccole parti elettroniche che servono ai veicoli e sempre con maggiore frequenza e numeri. Basti pensare che ne servono circa 3.000 admobile. Piccoli chip elettronici che le casemobilistiche di tutto il mondo, anche colossi come Stellantis, Volkswagen e Toyota, acquistano in Asia. Taiwan, Corea, Malesia e Cina, sono questi i Paesi asiatici da cui le casemobilistiche si approvvigionano e da cui nasce la. Iormai sono di dominio pubblico. Li conoscono i lavoratori ...

Advertising

EnricoTurcato : Federico #Chiesa sempre in campo. Uno dei pochi con le palle e con la voglia giusta in questa Juventus in crisi tot… - _Carabinieri_ : Intervento a lieto fine dei #Carabinieri di Reggio Calabria, che, in attesa dei sanitari, hanno prestato i primi so… - FcInterNewsit : ?? L'ex presidente dell'Inter ha rinunciato al suo stipendio per compensare la riduzione dello stipendio dei suoi o… - TommyBrain : Orizzonte48:SOLIDARISMO IMMAGINARIO E FINANZA €UROPEA ESPROPRIATRICE: LA CRISI ITALIANA CHE SVELA IL VERO VOLTO DEI… - IacobellisT : Orizzonte48:SOLIDARISMO IMMAGINARIO E FINANZA €UROPEA ESPROPRIATRICE: LA CRISI ITALIANA CHE SVELA IL VERO VOLTO DEI… -