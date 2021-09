La Casertana ingaggia il centrocampista Antonio Carnevale

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – LaFC comunica di averto il calciatoreclasse 2000, per lui si tratta di un ritorno a casa. Casertano, cresciuto nel settore giovanile rossoblu,ha maturato esperienze importanti in D con le maglie di Olympia Agnonese, Pomigliano e Pro Sesto, prima di balzare in C la scorsa stagione con il Picerno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.