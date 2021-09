Koeman: “Siamo scoperti in alcuni ruoli, ho accettato le cessioni per il bene della società. Una vittoria darebbe serenità” (Di sabato 25 settembre 2021) Momento delicato a Barcellona, non si placano le voci sul futuro di Ronald Koeman sulla panchina dei blaugrana. Il tecnico olandese è in bilico a seguito del deludente inizio di stagione. Per la sostituzione avanza sempre di più il nome di Xavi. Intanto l’allenatore, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Levante, ha fatto il punto della situazione: “Non posso dire molto, non leggo la stampa da un po’. Conosco le voci che circolano, non ci resta che vincere le prossime partite. Riserviamo le nostre energie per ciò che posSiamo fare. Servono tre punti, vincere darebbe serenità. Cercheremo di non ripetere la partita contro il Granada. Qualcuno si è lamentato? Va bene, devono farlo: da Cadice a domani saranno trascorse quasi 48 ore, tutti ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 25 settembre 2021) Momento delicato a Barcellona, non si placano le voci sul futuro di Ronaldsulla panchina dei blaugrana. Il tecnico olandese è in bilico a seguito del deludente inizio di stagione. Per la sostituzione avanza sempre di più il nome di Xavi. Intanto l’allenatore, intervenuto in conferenza stampa alla vigiliagara contro il Levante, ha fatto il puntosituazione: “Non posso dire molto, non leggo la stampa da un po’. Conosco le voci che circolano, non ci resta che vincere le prossime partite. Riserviamo le nostre energie per ciò che posfare. Servono tre punti, vincere. Cercheremo di non ripetere la partita contro il Granada. Qualcuno si è lamentato? Va, devono farlo: da Cadice a domani saranno trascorse quasi 48 ore, tutti ...

