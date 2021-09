Koeman e il Barcellona ai titoli di coda: Xavi il favorito per la panchina (Di sabato 25 settembre 2021) Il Barcellona sembra aver perso la pazienza con Ronald Koeman, sempre più vicino all’esonero. Nonostante il contratto del tecnico scada tra meno di un anno, i blaugrana non sembrano intenzionati a ‘resistere’. La squadra sta infatti vivendo un grande momento di difficoltà, sia in termini di risultati che di gioco, ed una scossa appare necessaria. Pertanto, l’allenatore olandese pare avere i giorni contati sulla panchina del club. Il nome più quotato per sostituirlo è quello di Xavi, legato all’Al-Sadd da un contratto fino al 2023. Malgrado gli manchi l’esperienza necessaria per una panchina così importante, motivo per il quale è stato accantonato in passato, potrebbe essergli concessa un’opportunità prima del previsto. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) Ilsembra aver perso la pazienza con Ronald, sempre più vicino all’esonero. Nonostante il contratto del tecnico scada tra meno di un anno, i blaugrana non sembrano intenzionati a ‘resistere’. La squadra sta infatti vivendo un grande momento di difficoltà, sia in termini di risultati che di gioco, ed una scossa appare necessaria. Pertanto, l’allenatore olandese pare avere i giorni contati sulladel club. Il nome più quotato per sostituirlo è quello di, legato all’Al-Sadd da un contratto fino al 2023. Malgrado gli manchi l’esperienza necessaria per unacosì importante, motivo per il quale è stato accantonato in passato, potrebbe essergli concessa un’opportunità prima del previsto. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Barcellona, paradosso #Koeman: chiesto l’esonero, ma non si trova il sostituto - sportface2016 : #Koeman e il #Barcellona ai titoli di coda: #Xavi il favorito per la panchina - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ? #Barça: #Koeman verso l'esonero #Xavi in pole, poi #Martinez ?? - sportli26181512 : #Barcellona, #Koeman a rischio esonero: Xavi in pole, poi Martinez: Dopo lo 0-0 di Cadice si complica ulteriormente… - siciliafeed : Barcellona; due turni di squalifica a Koeman -