Kitty Spencer alle sfilate di Milano | dopo le nozze

Leggi su amica

(Di sabato 25 settembre 2021) E in Italia,, la nipote di Lady Diana, è tornata.il matrimonio (a Roma) e l’addio al nubilato con parrucca (tra il Chianti e Firenze), è a. Per sfilare come di consueto per le collezioni di Dolce&Gabbana. E questa volta, per laFashion Week 2021, abbiamo delle foto speciali della Royal Girl diventata modella.è stata fotografata nel beauty backstage della sfilata di Dolce&Gabbana primavera/estate 2022. Le foto ritraggono lei, durante la preparazione della sua acconciatura raccolta. Scopriamo di più….le: nel beauty backstage dellaFashion Week 2021 Foto con dedica....